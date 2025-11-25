Одна из крупнейших энергетических компаний Украины, публичное акционерное общество "Центрэнерго", выдало частной фирме 132 млн грн предоплаты по договору на поставку угля. Однако та не выполнила поставку, но и не вернула остаток аванса, заявил в своем материале медиа Bihus.Info, ссылаясь на материалы судебных дел.

ПАО "Центрэнерго" производит электрическую и тепловую энергию. 78% предприятия принадлежит государству, а в его управлении находятся Трипольская, Змиевская и Углегорская теплоэлекростанции. Эти объекты работают на угле, а значит его закупка является одной из основных задач предприятия.

"В сентябре 2024 года "Центрэнерго" заключило соглашение с ООО "Теплосфера ЮА" на поставку 33,5 тысяч тонн угля для Трипольской и Змиевской ТЭС. Соглашение было заключено по упрощенной процедуре без открытого тендера, поскольку речь шла об обеспечении ТЭС углем на отопительный сезон. Фирме выдали 132 млн грн аванса, однако она сорвала график, поставила только 1,5 тысячи тонн и не вернула остаток неиспользованного аванса", – рассказали журналисты.

Предприятие подало иск в суд – и тот принял решение взыскать с поставщика 127 млн грн (долг, пеня, проценты и т.д.).

Однако в ходе рассмотрения дела судья обнаружил целый ряд обстоятельств, подвергших сомнению добросовестность не только "Теплосферы ЮА", но и непосредственно "Центрэнерго", и даже систему закупок угля для ТЭС как таковую.

"В частности он установил, что аванс не был обязательным – договор предусматривал расчет после поставки. Предоплату можно было дать только при условии гарантий со стороны поставщика, но тот предоставил не банковскую гарантию, а просто письмо, которое ни на что не влияло и ничего не обеспечивало. Кроме того, на суде "Центрэнерго" заявило, что заключило соглашение с частной фирмой, потому что у государственных производителей угля якобы не было", – рассказали журналисты.

Но, добившись дополнительных объяснений, суд обнаружил, что эта фирма покупала уголь именно у государственных производителей: при этом "Теплосфера" заключила соглашения с производителями уже после контракта с "Центрэнерго", после предоставления письма гарантии и даже после получения части предоплаты.

"То есть на момент заключения контракта у "Центрэнерго" не было не только страховки по деньгам, но и гарантии получить уголь в целом", – отмечает медиа.

Когда судья в конце концов обнаружил, что поставщик закупает уголь у шахт по такой же цене, по которой хотел продавать его предприятию, то он пришел к выводу, что это может свидетельствовать о желании этой фирмы не выполнять контракт, а просто присвоить деньги из аванса.

Судья квалифицировал все, что обнаружил, как системный недостаток в деятельности "Центрэнерго" в целом, поэтому постановил отдельное постановление к Кабинету министров по урегулированию процедур закупки и связанных с ними рисков, акцентируя в частности на том, что государственный уголь для госкомпаний стоит покупать напрямую.

Однако Министерство энергетики на это ответило, что в Украине действует свободная экономическая конкуренция, которую оно не может ограничивать.

"Владельцем компании ООО "Теплосфера ЮА" является Игорь Качмар, он же до недавнего времени был совладельцем еще одного проблемного поставщика – ООО "Энерго Ресурс Групп". Эта компания также взяла большой аванс, но часть угля поставила ненадлежащего качества, поэтому теперь за решение суда должен вернуть "Центрэнерго" 240 млн грн", – отметили журналисты.

Также, по данным судебного реестра, еще один поставщик – ООО "Оптэнерготорг" – имеет долг перед "Центрэнерго" объемом 77 млн грн, поскольку эта компания поставила менее половины обещанного угля и, как "Теплосфера", не вернула остаток аванса, отметило Bihus.Info.