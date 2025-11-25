Одна з найбільших енергетичних компаній України, публічне акціонерне товариство "Центренерго", видало приватній фірмі 132 млн грн передоплати за договором на постачання вугілля. Однак та не виконала постачання, але й не повернула залишок авансу, заявило у своєму матеріалі медіа Bihus.Info, посилаючись на матеріали судових справ.

ПАТ "Центренерго" виробляє електричну та теплову енергію. 78% підприємства належить державі, а в його управлінні перебувають Трипільська, Зміївська та Вуглегірська теплоелекростанції. Ці об'єкти працюють на вугіллі, а отже його закупівля є однією з основних задач підприємства.

Читайте також Корупція проти світла. Чи вплинули схеми в Енергоатомі на постачання електрики

"У вересні 2024 року "Центренерго" уклало угоду з ТОВ "Теплосфера ЮА" на постачання 33,5 тисяч тон вугілля для Трипільської та Зміївської ТЕС. Угода була укладена за спрощеною процедурою без відкритого тендеру, оскільки йшлося про забезпечення ТЕС вугіллям на опалювальний сезон. Фірмі видали 132 млн грн авансу, однак вона зірвала графік, поставила лише 1,5 тисячі тонн і не повернула залишок невикористаного авансу", – розповіли журналісти.

Підприємство подало позов до суду – і той ухвалив рішення стягнути з постачальника 127 млн грн (борг, пеня, відсотки тощо).

Однак під час розгляду справи суддя виявив цілий ряд обставин, що піддав сумніву добросовісність не тільки "Теплосфери ЮА", але й безпосередньо "Центренерго", й навіть систему закупівель вугілля для ТЕС як таку.

"Зокрема він встановив, що аванс не був обов’язковим – договір передбачав розрахунок після поставки. Передплату можна було дати лише за умови гарантій з боку постачальника, але той надав не банківську гарантію, а просто лист, який ні на що не впливав і нічого не забезпечував. Окрім того, на суді "Центренерго" заявило, що уклало угоду з приватною фірмою, бо у державних виробників вугілля нібито не було", – розповіли журналісти.

Але, домігшись додаткових пояснень, суд виявив, що ця фірма купувала вугілля саме у державних виробників: при цьому "Теплосфера" уклала угоди з виробниками вже після контракту з "Центренерго", після надання листа гарантії й навіть після отримання частини передоплати.

"Тобто на момент укладення контракту у "Центренерго" не було не тільки страховки щодо грошей, але й гарантії отримати вугілля в цілому", – наголошує медіа.

Коли суддя зрештою виявив, що постачальник закуповує вугілля у шахт за такою ж ціною, за якою хотів продавати його підприємству, то він дійшов висновку, що це може свідчити про бажання цієї фірми не виконувати контракт, а просто присвоїти гроші з авансу.

Суддя кваліфікував все, що виявив, як системний недолік у діяльності "Центренерго" в цілому, тому постановив окрему ухвалу до Кабінету міністрів щодо врегулювання процедур закупівлі та пов'язаних ними ризиків, акцентуючи зокрема на тому, що державне вугілля для держкомпаній варто купувати напряму.

Проте Міністерство енергетики на це відповіло, що в Україні діє вільна економічна конкуренція, котру воно не може обмежувати.

"Власником компанії ТОВ "Теплосфера ЮА" є Ігор Качмар, він же донедавна був співвласником ще одного проблемного постачальника – ТОВ "Енерго Ресурс Груп". Ця компанія також взяла великий аванс, але частину вугілля поставила неналежної якості, тому тепер за рішенням суду має повернути "Центренерго" 240 млн грн", – зауважили журналісти.

Також, за даними судового реєстру, ще один постачальник – ТОВ "Оптенерготорг" – має борг перед "Центренерго" обсягом 77 млн грн, оскільки ця компанія поставила менш ніж половину обіцяного вугілля і, як "Теплосфера", не повернула залишок авансу, зауважило Bihus.Info.