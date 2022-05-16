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В Киевской области нашли массовое захоронение. Среди расстрелянных – гражданин Чехии видео

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2022, 22:02
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Национальная полиция обнаружила возле Макарова, Киевской области массовое захоронение расстрелянных оккупантами граждан. Среди убитых – гражданин Чехии, сообщает пресс-служба Нацполиция. 

Захоронение нашли по обе стороны дороги неподалеку от Макарова, где в период боевых действий размещались позиции россиян. 

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В яме находились тела трех мужчин, среди которых один иностранец. Погибшие были расстреляны оккупантами в разные части тела. Возле захоронения обнаружена растяжка с гранатой "Ф-1", которую оставили оккупанты. 

"Два человека убиты в голову, один – в живот. На месте захоронения нашли документы одного из погибших – гражданина Чехии. Имеются его соответствующие данные. Остальные два человека не установлены в настоящее время, но они были в гражданской одежде" – сообщил с места происшествия начальник полиции Киевской области Андрей Небитов. 

Установлено, что гражданин Чехии еще до войны работал в Украине дальнобойщиком, а с началом боевых действий приехал в нашу страну помогать в качестве волонтера. 3 марта он перестал выходить на связь. На родине у 49-летнего чеха оставались жена и брат. 

Также неподалеку села Раковка полицейские обнаружили тело еще одного расстрелянного местного жителя.

Жертвой оккупантов стал бывший оперативный работник органов внутренних дел, находившийся на пенсии. В период оккупации мужчина вышел за дровами и не вернулся. Как оказалось, солдаты РФ раздели мужчину и расстреляли. Погибшего похоронили на поле рядом с боевыми позициями агрессоров. 

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Роман Брыль
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