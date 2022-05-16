Национальная полиция обнаружила возле Макарова, Киевской области массовое захоронение расстрелянных оккупантами граждан. Среди убитых – гражданин Чехии, сообщает пресс-служба Нацполиция.

Захоронение нашли по обе стороны дороги неподалеку от Макарова, где в период боевых действий размещались позиции россиян.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В яме находились тела трех мужчин, среди которых один иностранец. Погибшие были расстреляны оккупантами в разные части тела. Возле захоронения обнаружена растяжка с гранатой "Ф-1", которую оставили оккупанты.

"Два человека убиты в голову, один – в живот. На месте захоронения нашли документы одного из погибших – гражданина Чехии. Имеются его соответствующие данные. Остальные два человека не установлены в настоящее время, но они были в гражданской одежде" – сообщил с места происшествия начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

Установлено, что гражданин Чехии еще до войны работал в Украине дальнобойщиком, а с началом боевых действий приехал в нашу страну помогать в качестве волонтера. 3 марта он перестал выходить на связь. На родине у 49-летнего чеха оставались жена и брат.

Также неподалеку села Раковка полицейские обнаружили тело еще одного расстрелянного местного жителя.

Жертвой оккупантов стал бывший оперативный работник органов внутренних дел, находившийся на пенсии. В период оккупации мужчина вышел за дровами и не вернулся. Как оказалось, солдаты РФ раздели мужчину и расстреляли. Погибшего похоронили на поле рядом с боевыми позициями агрессоров.

29 апреля на территории Бучанского района Киевской области обнаружена яма с телами трех мужчин, которых солдаты РФ пытали, а затем жестоко убили.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.