"Я задыхаюсь". Президент Франции на выступлении снял маску, чтобы прокашляться — видео

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Пользователи соцсетей встали на защиту президента — они уверены, что постоянное нахождение в маске только вредит

Вчера, 8 сентября, президент Франции Эмманюэль Макрон выступал перед учащимися авиационного лицея в городе Клермон-Ферран. Во время выступления он несколько раз прерывался на кашель и в итоге снял маску, чтобы нормально прокашляться, сообщило местное издание Ouest-France.

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Макрон заявил, что маска ему мешает и он задыхается, а после — попросил воды и другую, более легкую маску. Президент отметил, что даже при том, что он снял респиратор, он продолжает сохранять социальную дистанцию с окружающими.

В итоге Макрон все же продолжил свое выступление, сообщив сдавленным голосом, что "постарается дойти до конца".

В соцсетях тут же появилась реакция на это видео. Люди встали на сторону президента, возмущаясь, что детей в школах заставляют носить маски вообще по восемь часов, а за их отсутствие штрафуют.

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Теги: франция, видео, эмманюэль макрон, маска, коронавирус
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