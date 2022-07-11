Президент Владимир Зеленский сообщил, что Министерству иностранных дел пришлось вызвать представителя Канады в Украине через абсолютно неприемлемое исключение из санкционного режима против России.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Это касается не просто какой-то турбины для газопровода Северный поток, которую Канада не должна была, но все-таки решила передать фактически России. Это касается общих правил. Если страна-террорист может выдавить такое исключение в санкциях, то каких исключений она захочет завтра или послезавтра. Это вопрос очень опасный не только для Украины, но для всех стран демократического мира", – заявил президент в видеообращении.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и принимайте участие в дискуссиях

По его мнению, решение о санкционном исключении будет восприниматься в Москве как проявление слабости.

"Теперь можно не сомневаться, что Россия попытается не просто максимально ограничить, а полностью прекратить в самый острый момент поставки газа в Европу. Именно к этому теперь нужно готовиться, именно это сейчас провоцируется", – сказал Зеленский.

Он добавил, что каждая уступка в таких условиях воспринимается российским руководством как стимул для дальнейшего, более сильного давления.

Россия никогда не играла в энергетике по правилам и не будет играть сейчас, если не увидит силы, уверен Зеленский.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте