Зеленский: Теперь можно не сомневаться, что Россия прекратит поставки газа в Европу
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Министерству иностранных дел пришлось вызвать представителя Канады в Украине через абсолютно неприемлемое исключение из санкционного режима против России.
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"Это касается не просто какой-то турбины для газопровода Северный поток, которую Канада не должна была, но все-таки решила передать фактически России. Это касается общих правил. Если страна-террорист может выдавить такое исключение в санкциях, то каких исключений она захочет завтра или послезавтра. Это вопрос очень опасный не только для Украины, но для всех стран демократического мира", – заявил президент в видеообращении.
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По его мнению, решение о санкционном исключении будет восприниматься в Москве как проявление слабости.
"Теперь можно не сомневаться, что Россия попытается не просто максимально ограничить, а полностью прекратить в самый острый момент поставки газа в Европу. Именно к этому теперь нужно готовиться, именно это сейчас провоцируется", – сказал Зеленский.
Он добавил, что каждая уступка в таких условиях воспринимается российским руководством как стимул для дальнейшего, более сильного давления.
Россия никогда не играла в энергетике по правилам и не будет играть сейчас, если не увидит силы, уверен Зеленский.
- С 16 июня Северный поток, по которому Германия получает газ из России, работает только на 40% мощности. Россия говорит, что это связано с техническими проблемами – якобы из-за санкций Газпрома не вернули одну из турбин газопровода. Германия с облегчением приняла решение Канады. США также поддержали это решение. МИД Украины призвал Канаду отменить передачу турбины.
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