Актриса Джейн Биркин умерла в возрасте 76 лет

Французская актриса и певица Джейн Биркин скончалась в возрасте 76 лет. Об этом сообщает Le Parisien.

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Биркин была найдена мертвой в ее парижском доме, сообщает издание.

Актриса начала сниматься в кино с 1965 года, среди фильмов с ее участием выделяются "Бассейн" режиссера Жака Дерея, в котором она сыграла с Аленом Делоном и Роми Шнайдер, экранизации романов Агаты Кристи "Убийство на Ниле" и "Зло под Солнцем" с Питером Устиновым, а также популярные комедии "Не упускай из виду" с Пьером Ришаром и "Чудовище" с Жаном-Полем Бельмондо.

Биркин много лет была подругой культового поэта и композитора Сержа Гензбура, с которым в 1969 году записала знаменитую песню "Je T'aime... Moi Non Plus". Песня дала называние фильму Генсбура, за исполнение главной роли в котором Биркин была номинирована на кинопремию "Сезар".

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