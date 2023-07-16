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Актриса Джейн Биркин умерла в возрасте 76 лет

Цей матеріал також доступний українською
16.07.2023, 15:26
Актриса Джейн Биркин умерла в возрасте 76 лет - Фото
Джейн Биркин в фильме Бассейн (1969, кадр из фильма)

Французская актриса и певица Джейн Биркин скончалась в возрасте 76 лет. Об этом сообщает Le Parisien.

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Биркин была найдена мертвой в ее парижском доме, сообщает издание. 

Актриса начала сниматься в кино с 1965 года, среди фильмов с ее участием выделяются "Бассейн" режиссера Жака Дерея, в котором она сыграла с Аленом Делоном и Роми Шнайдер, экранизации романов Агаты Кристи "Убийство на Ниле" и "Зло под Солнцем" с Питером Устиновым, а также популярные комедии "Не упускай из виду" с Пьером Ришаром и "Чудовище" с Жаном-Полем Бельмондо.   

Биркин много лет была подругой культового поэта и композитора Сержа Гензбура, с которым в 1969 году записала знаменитую песню "Je T'aime... Moi Non Plus". Песня дала называние фильму Генсбура, за исполнение главной роли в котором Биркин была номинирована на кинопремию "Сезар".

  • 16 января 2023 года в возрасте 95 лет скончалась итальянская актриса Джина Лоллобриджида.
Сергей Бережной
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