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Актриса Джейн Біркін померла у віці 76 років

Этот материал также доступен на русском
16.07.2023, 15:26
Актриса Джейн Біркін померла у віці 76 років - Фото
Джейн Біркін у фільмі Басейн (1969, кадр з фільму)

Французька актриса та співачка Джейн Біркін померла у віці 76 років. Про це повідомляє Le Parisien.

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Біркін була знайдена мертвою у її паризькому будинку, повідомляє видання.

Актриса почала зніматися в кіно з 1965 року, серед фільмів за її участю виділяються "Басейн" режисера Жака Дерея, в якому вона зіграла з Аленом Делоном та Ромі Шнайдер, екранізації романів Агати Крісті "Вбивство на Нілі" та "Зло під Сонцем" з Пітером Устиновим, а також популярні комедії "Не упускай з уваги" з П'єром Рішаром і "Чудовисько" з Жаном-Полем Бельмондо.

Біркін багато років була подругою культового поета та композитора Сержа Гензбура, з яким у 1969 році записала знамениту пісню "Je T'aime... Moi Non Plus". Пісня дала назву фільму Генсбура, за виконання головної ролі в якому Біркін була номінована на кінопремію "Сезар".

  • 16 січня 2023 року у віці 95 років померла італійська актриса Джина Лоллобриджида.
Сергій Бережний
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ФранціяакторканекрологДжейн Біркін
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