Детское Евровидение: победила представительница Польши - видео

Вики Габор (фото - EPA)

Представительница Польши Вики Габор победила на детском Евровидении-2019, которое завершилось 24 ноября. Об этом сообщает Укринформ.

Польская участница получила в общем 278 баллов, опередив представителей Казахстана и Испании.

Представительница Украины София Иванько заняла 15-е место, набрав 59 баллов.

София Иванько (фото - EPA)

В голосовании национальных жюри украинка получила всего 28 баллов, а в онлайн-голосовании получила 31 балл.

В детском Евровидении участие приняли 19 участников, которые представляли Польшу, Беларусь, Армению, Грузию, Казахстан, Россию, Албанию, Сербию, Северную Македонию, Великобританию (представленную Уэльсом), Францию, Испанию, Мальту, Ирландию, Нидерланды, Португалию, Италию, Австралию.

Фото: EPA

В прошлом году во время финала детского Евровидения в Минске победила также представительница Польши Роксана Венгель.