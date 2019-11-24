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Финал детского Евровидения с участием Украины: где смотреть

Финал детского Евровидения с участием Украины: где смотреть - Фото
София Иванько (Фото: скриншот UA:Перший/Youtube)
24.11.2019, 12:50

Участница от Украины София Иванько выступит под 13-м номером

Финальный концерт детского песенного конкурса Евровидение-2019 состоится сегодня в 17:00 на Арене Гливице в польском городе Гливице. Об этом сообщает Укринформ.

Прямая трансляция конкурса детского Евровидения состоится на телеканале UA: Перший.

В конкурсе Евровидение примут участие представители 19-ти стран, в том числе и участница от Украины София Иванько, которая выступит под 13-м номером.

Победителя конкурса будут определять путем сложения баллов, которые получат конкурсанты от национальных жюри (трое профессиональных музыкантов и двое детей) и во время онлайн-голосования, которое будет проходить в два этапа. Во время первого, который длится с 21:00 пятницы до 17:00 в воскресенье на сайте junioreurovision.tv участники онлайн-голосования могут выбрать от трех до пяти композиций, которые им понравятся больше всего.

При этом можно проголосовать за участника Евровидения из своей страны.

Второй этап онлайн-голосования состоится сразу после финального концерта в воскресенье и продлится всего 15 минут. После этого произойдет подсчет баллов и объявляет победителя конкурса.

В 2018 году Украину на детском Евровидении представляла Дарина Красновецкая, она заняла четвертое место.

Справка. Детский песенный конкурс Евровидение - ежегодный международный конкурс для детей, который проводится под эгидой Европейского вещательного союза.

В июле Национальная общественная телерадиокомпания Украины заявила, что не пустит на детское Евровидение тех, кто выступал в РФ.

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детское евровидение 2019 София Иванько
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