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10.07.2019, 12:28

Украина не пустит на детское Евровидение тех, кто выступал в РФ

Украина не пустит на детское Евровидение тех, кто выступал в РФ - Фото
Нацотбор на Евровидение (фото - пресс-служба СТБ)

Если окажется, что участник отбора гастролировал в России, НОТУ имеет право признать результаты недействительными

Национальная общественная телерадиокомпания Украины внесла изменения в правила отбора на детский песенный конкурс Евровидение-2019. Теперь в положениях национального отбора говорится, что участником не может быть артист, выступавший в России.

В условиях указывается, что оргкомитет имеет право отказать в участии артисту, который гастролировал в РФ или на оккупированной территории или принимал участие в концертах, организованных страной-агрессором, после 1 января 2014 года или собирается это делать. 

В Украине уже стартовал прием заявок на отбор на детское Евровидение, которое состоится в Польше 24 ноября. 

Во "взрослом" Евровидении Украина участия в этом году не принимала. Победительница нацотбора MARUV, регулярно гастролирующая в России, отказалась подписывать договор на условиях НОТУ. 

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Теги: евровидение, отбор, детское евровидение, суспильне
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