Украина не пустит на детское Евровидение тех, кто выступал в РФ

Нацотбор на Евровидение (фото - пресс-служба СТБ)

Национальная общественная телерадиокомпания Украины внесла изменения в правила отбора на детский песенный конкурс Евровидение-2019. Теперь в положениях национального отбора говорится, что участником не может быть артист, выступавший в России.

В условиях указывается, что оргкомитет имеет право отказать в участии артисту, который гастролировал в РФ или на оккупированной территории или принимал участие в концертах, организованных страной-агрессором, после 1 января 2014 года или собирается это делать.

В Украине уже стартовал прием заявок на отбор на детское Евровидение, которое состоится в Польше 24 ноября.

Во "взрослом" Евровидении Украина участия в этом году не принимала. Победительница нацотбора MARUV, регулярно гастролирующая в России, отказалась подписывать договор на условиях НОТУ.