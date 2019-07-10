Украина не пустит на детское Евровидение тех, кто выступал в РФ

Национальная общественная телерадиокомпания Украины внесла изменения в правила отбора на детский песенный конкурс Евровидение-2019. Теперь в положениях национального отбора говорится, что участником не может быть артист, выступавший в России.
В условиях указывается, что оргкомитет имеет право отказать в участии артисту, который гастролировал в РФ или на оккупированной территории или принимал участие в концертах, организованных страной-агрессором, после 1 января 2014 года или собирается это делать.
В Украине уже стартовал прием заявок на отбор на детское Евровидение, которое состоится в Польше 24 ноября.
Во "взрослом" Евровидении Украина участия в этом году не принимала. Победительница нацотбора MARUV, регулярно гастролирующая в России, отказалась подписывать договор на условиях НОТУ.