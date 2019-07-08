Стартовал прием заявок на отбор на детское Евровидение-2019

Детское Евровидение (фото - suspilne.media)

Стартовал прием заявок для участия в национальном отборе на детский песенный конкурс Евровидение-2019, который продлится с 8 июля по 8 августа включительно. Об этом сообщает UA: Суспильне мовлення.

Национальный отбор будет проходить онлайн.

Глава оргкомитета национального отбора на детское Евровидение-2019 Александра Кольцова отметила, что благодаря онлайн-платформе к отбору смогли приобщиться все желающие, поскольку правила подачи заявки не требовали поездок родителей с детьми в Киев, а технические требования к заявке не предусматривали значительных затрат.

"Мы сделали отбор максимально демократичным, поэтому каждый, кто имел записанное на телефон видео мог принять участие. В этом году мы повторим этап предварительного отбора онлайн", - сказало она.

Зарегистрироваться для участия в онлайн-отборе может любой исполнитель или группа исполнителей в возрасте от 9 до 14 лет. Для этого необходимо заполнить заявку на официальном сайте junior.eurovision.ua и добавить видеозапись, где участник исполняет песню вживую в сопровождении записанной инструментальной фонограммы без бэк-вокала.

Продолжительность композиции не должна превышать трех минут, а песня не должна коммерчески выдаваться, публиковаться или исполняться публично (слова или музыка) до 1 мая 2019 года.

В 2019 году детское Евровидение впервые состоится в Польше.

Читайте также: Амстердам отказался принимать Евровидение 2020