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05.07.2019, 16:41

Амстердам отказался принимать Евровидение 2020

Амстердам отказался принимать Евровидение 2020 - Фото
Фото: EPA

Города Гаага и Бреда также решили не участвовать в проведении конкурса

Амстердам не будет принимать песенный конкурс Евровидение 2020. Об этом сообщает NL Times со ссылкой на слова мэра города Фемке Халсема.

Предполагаемое место - концертный зал Ziggo Dome - недоступен на время проведения конкурса, поскольку уже забронирован для других мероприятий, которые не могут быть перенесены. 

По словам мэра, город пытался найти другое место, но безрезультатно. Концертные площадки RAI и Johan Cruijff Arena также недоступны, а зал AFAS Live слишком маленький.

Рассматривалась возможность проведения Евровидение 2020 в "мобильном Ziggo Dome" - в фестивальном формате на открытой площадке. 

"Однако в ходе разработки этой концепции стало ясно, что это слишком сложно и таит в себе слишком много неопределенностей, чтобы стать полноценной альтернативой Ziggo Dome", - сказала Халсема.

Ранее голландские города Гаага и Бреда также решили не участвовать в проведении Евровидения.

В мае сообщалось, что намерение организовать и провести песенный конкурс Евровидение в 2020 году заявили сразу четыре голландских города - Амстердам, Роттердам, Гаага и Маастрихт.

18 мая в израильском Тель-Авиве состоялся финал международного песенного конкурса Евровидение-2019. Победу одержал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. 

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Теги: амстердам, музыка, евровидение
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