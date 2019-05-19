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19.05.2019, 16:55

Евровидение-2020. На проведение конкурса претендуют четыре города

Евровидение-2020. На проведение конкурса претендуют четыре города - Фото
Фото: скриншот видео

Среди претендентов - Амстердам, Роттердам, Гаага и Маастрихт

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Намерение организовать и провести песенный конкрс Евровидение в 2020 году заявили сразу четыре голландских города, сообщает агентство France-Presse. Среди претендентов - Амстердам, Роттердам, Гаага и Маастрихт. Об этом сообщает Радио Свобода.

В песенном конкурсе Евровидение-2019 по совокупным результатам голосования жюри и зрителей победил голландский певец Дункан Лоренс.

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18 мая в израильском Тель-Авиве состоялся финал международного песенного конкурса Евровидение-2019. Победу одержал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. Он выступал с песней "Arcade", которая основана на рассказах его любимого человека, умершего в молодом возрасте.

Еще 11 марта букмекеры назвали Лоуренса возможным победителем - тогда голландский артист сместил с первого места представителя России Сергея Лазарева.

Всего в конкурсе участвовала 41 страна, Украина в этом году не принимала участие. В финал вышли исполнители из 20 стран.

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Теги: нидерланды, евровидение, Евровидение-2020
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