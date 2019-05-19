Назван победитель конкурса Евровидение-2019: видео

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В финале конкурсант получил в целом 492 балла от профессионального жюри (231) и зрителей (261)

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18 мая в израильском Тель-Авиве состоялся финал международного песенного конкурса Евровидение-2019. Победу одержал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс.

Он выступал с песней "Arcade". Еще 11 марта букмекеры назвали его возможным победителем - тогда Лоуренс сместил с первого места представителя России Сергея Лазарева.

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"Arcade" Лоуренс написал во время обучения в известной рок-академии города Тилбург. Песня основана на рассказах его любимого человека, который умер в молодом возрасте. Музыкант сделал ставку не на шоу, а на чувственность - сам себе аккомпанировал на рояле.

Всего в конкурсе участвовала 41 страна, Украина в этом году не принимала участие. В финал вышли исполнители из 20 стран.

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Теги: Израиль, конкурс, Евровидение-2019, победитель, тель-авив, Дункан Лоуренс
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