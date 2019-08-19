Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Международный песенный конкурс пройдет 24 ноября в Польше

13-летняя киевлянка София Иванько стала победительницей национального отбора и будет представлять Украину на детском Евровидении-2019. Об этом сообщила PR-manager UA:Суспільне мовлення Виктория Сидоренко в Facebook.

София Иванько представит Украину с песней "Когда кажется". Победительницу определили среди 10 финалистов

София Иванько много выступает на музыкальных фестивалях и концертах. Девушка участвовала в пятом сезоне вокального проекта "Голос. Дети", однако до финала не дошла.

Международный песенный конкурс пройдет 24 ноября 2019 года в Польше. 

Смотрите также: Детское Евровидение-2018: официальное видео выступления украинки.

Отправить:
Распечатать:
Теги: музыка, детское евровидение 2019, софья иванько
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Скандальный судья Вовк: Порошенко закроют. А че нет?
Скандальный судья Вовк: Порошенко закроют. А че нет?
Определили представителя Украины на детском Евровидении: видео
Определили представителя Украины на детском Евровидении: видео
Трансляция брифинга Зеленского и Нетаньяху: видео
Трансляция брифинга Зеленского и Нетаньяху: видео
Экономика Зеленский обещал рынок земли: почему его нет и каким будет?
Снижение вреда без особого труда: в чем секрет?
FMCG Снижение вреда без особого труда: в чем секрет?
Рост ВВП - повод для оптимизма. Но это не точно
Мнение Рост ВВП - повод для оптимизма. Но это не точно
Популярное
фото/видео
Скандальный судья Вовк: Порошенко закроют. А че нет?
Скандальный судья Вовк: Порошенко закроют. А че нет?
Определили представителя Украины на детском Евровидении: видео
Определили представителя Украины на детском Евровидении: видео 13:21
Трансляция брифинга Зеленского и Нетаньяху: видео
Трансляция брифинга Зеленского и Нетаньяху: видео 13:00
Rocket Lab запускают ракету "Мам, смотри – мчусь без рук!": видео
Rocket Lab запускают ракету "Мам, смотри – мчусь без рук!": видео 12:20
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 