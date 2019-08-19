Определили представителя Украины на детском Евровидении: видео

13-летняя киевлянка София Иванько стала победительницей национального отбора и будет представлять Украину на детском Евровидении-2019. Об этом сообщила PR-manager UA:Суспільне мовлення Виктория Сидоренко в Facebook.

София Иванько представит Украину с песней "Когда кажется". Победительницу определили среди 10 финалистов

София Иванько много выступает на музыкальных фестивалях и концертах. Девушка участвовала в пятом сезоне вокального проекта "Голос. Дети", однако до финала не дошла.

Международный песенный конкурс пройдет 24 ноября 2019 года в Польше.

В июле Национальная общественная телерадиокомпания Украины заявила, что не пустит на детское Евровидение тех, кто выступал в РФ.

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