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13.03.2019, 11:19

Дитер Болен заявил о возвращении на сцену

Дитер Болен заявил о возвращении на сцену - Фото
Дитер Болен (фото - EPA)

Концерт состоится 31 августа в Берлине

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Спустя 16 лет после прекращения концертной деятельности бывший солист группы Modern Talking Дитер Болен объявил о возвращении на сцену в Германии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Концерт состоится 31 августа в Берлине.

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Несмотря на то, что 65-летний Дитер Болен не прекращал концертную деятельность в России, грядущее выступление станет для него первым в Германии за время, прошедшее с момента распада группы.

Певец, который в последние годы выступал в качестве жюри на шоу "Германия ищет суперзвезду", планирует исполнить хиты Modern Talking без второго участника группы Томаса Андерса

Андерс пожелал бывшему соратнику успехов. "Так будет честно, ведь я же тоже исполняю наши хиты без него", - отметил Андерс.

До распада группы Modern Talking в 2003 году Болен и Андерс, исполнившие, в частности, хит You´re my heart, You´re my soul, продали более 120 миллионов копий своих альбомов.

 

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Теги: Дитер Болен, Modern Talking
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