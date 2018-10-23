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23.10.2018, 15:28

Два малоизвестных рассказа Хемингуэя впервые опубликуют в 2019-м

Два малоизвестных рассказа Хемингуэя впервые опубликуют в 2019-м - Фото
Эрнест Хемингуэй (фото - gettyimages.com)

Рассказы опубликуют в переиздании романа "По ком звонит колокол"

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Летом следующего года будут опубликованы два малоизвестных рассказала американского писателя Эрнеста Хемингуэя. Об этом сообщил распорядитель культурного наследия писателя Майкл Катакис, передает Associated Press.

Рассказы "Монумент" ("The Monument") и "Страна индейцев и Белая армия" ("Indian Country and the White Army") войдут в книгу с переизданием романа "По ком звонит колокол".

Кроме того, в книге опубликуют рассказ "Комната на стороне сада" ("A Room on the Garden Side"), известный до недавних пор только узкому кругу исследователей, пока его не опубликовали в журнале The Strand Magazine.

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Теги: рассказы, эрнест хумингуэй, американский писатель
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