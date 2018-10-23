Два малоизвестных рассказа Хемингуэя впервые опубликуют в 2019-м

Летом следующего года будут опубликованы два малоизвестных рассказала американского писателя Эрнеста Хемингуэя. Об этом сообщил распорядитель культурного наследия писателя Майкл Катакис, передает Associated Press.
Рассказы "Монумент" ("The Monument") и "Страна индейцев и Белая армия" ("Indian Country and the White Army") войдут в книгу с переизданием романа "По ком звонит колокол".
Кроме того, в книге опубликуют рассказ "Комната на стороне сада" ("A Room on the Garden Side"), известный до недавних пор только узкому кругу исследователей, пока его не опубликовали в журнале The Strand Magazine.
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