Два малоизвестных рассказа Хемингуэя впервые опубликуют в 2019-м

Рассказы опубликуют в переиздании романа "По ком звонит колокол"

Летом следующего года будут опубликованы два малоизвестных рассказала американского писателя Эрнеста Хемингуэя. Об этом сообщил распорядитель культурного наследия писателя Майкл Катакис, передает Associated Press.

Рассказы "Монумент" ("The Monument") и "Страна индейцев и Белая армия" ("Indian Country and the White Army") войдут в книгу с переизданием романа "По ком звонит колокол".

Кроме того, в книге опубликуют рассказ "Комната на стороне сада" ("A Room on the Garden Side"), известный до недавних пор только узкому кругу исследователей, пока его не опубликовали в журнале The Strand Magazine.

