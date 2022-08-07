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"Это абсурд". Министр культуры исключил возможность демонтажа Родины-матери

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2022, 19:58
Фото: unsplash.com

Министр культуры Александр Ткаченко считает призывы к демонтажу монумента "Родина-мать" в Киеве абсурдом. В эфире единого телемарафона в воскресенье он сказал, что это одна из визиток Украины, а деньги, которые потребовались бы на демонтаж, можно потратить с большей пользой.

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"Сносить памятку, которая является одной из визиток Украины, смотрит на восток, является огромной аттракцией для многих туристов, мне кажется абсурдом в это время. У нас есть на что тратить средства. У нас нет средств в бюджете, потому что они пошли на оборону и в поддержку социальной сферы. Музеи Голодомора, нам нужно построить музей Героев небесной сотни, нужно работать со многими объектами – это более 450 объектов, которые получили повреждения или были разрушены во время войны. А заниматься демонтажем Родины-матери можно только в болезненном воображении", — сказал Ткаченко.

В июле в мобильном приложении "Действие" проводили опрос, что делать с гербом СССР на щите Родины-матери. 85% респондентов заявили, что его нужно заменить трезубцем.

По словам Ткаченко, работы с гербом СССР на щите монумента могут начаться примерно через полгода.

"Думаю, что после утверждения плана действий, который нам предоставил музей Второй мировой войны – предусматривает техническое обследование, привлечение специалистов для проектной документации – должно пройти около полугода или немного больше для того, чтобы мы вплотную приступили уже к работам", — сказал Ткаченко. .

  • В 2019 году глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович говорил, что декоммунизация монумента "Батькивщина-мать" будет стоить очень дорого. По его словам, у Института электросварки имени Патона есть решение, как демонтировать советский герб, но он очень дорогой.
  • "Проблема в чем? Чтобы просто срезать его или нагрузить люлькой – она может просто перевесить. Там очень сложная инженерная конструкция, ее нельзя разбалансировать, там маятник в руке с уравновешивающим статую мечом. Если мы повесим много инженерных устройств, чтобы снимать, демонтировать этот щит, он может опрокинуть статую", – объяснял Дробович.
  • Согласно принятому 2015 году закону о запрете коммунистической символики, местные власти обязаны снести все памятники советским деятелям. Несмотря на то, что памятник "Родина-мать" связан с коммунистическим режимом, его решили не демонтировать. Советский герб со щита собирались убрать когда-нибудь позже.
Андрей Водяный
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