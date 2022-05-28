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Фильм убитого в Мариуполе режиссера получил спецнаграду в Каннах

Цей матеріал також доступний українською
28.05.2022, 23:50
Фильм убитого в Мариуполе режиссера получил спецнаграду в Каннах - Фото
Фото: Ірина Цілик / Facebook

Документальный фильм "Мариуполис 2", снятый литовским режиссером Мантасом Кведаравичюсом, которого российские оккупанты взяли в плен в Мариуполе и убили, получил специальную награду жюри "Золотой глаз" на Каннском кинофестивале.

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"Наш специальный приз достается фильму, который невозможно сравнить ни с каким другим на этом конкурсе. Очень радикальное, мужественное, художественное и экзистенциальное высказывание "Мариуполис 2". Режиссер Мантас Кведаравичюс – один из тысяч гражданских убитых российской армией с начала полномасштабного вторжения Путина", – цитирует заявление жюри издание Variety.

Лента повествует о жизни Мариуполя во время полномасштабного вторжения России.

Квадеравичюс не успел завершить фильм, его доделывала супруга режиссера Анна Билоброва. "Маруиполис 2" добавили в программу Канн после смерти режиссера, за две недели до начала фестиваля.

В этом году режиссерка Ирина Цилык стала первой украинкой в жюри награды "Золотой глаз".

"Этот фильм совершенно невозможно ни с чем сравнивать, он остро выделялся, будто лежал на отдельной полке; бил под дых до черноты в глазах. А зная также все, что осталось за кадром... Литовский режиссер Кведаравичюс приехал в Мариуполь в марте, снимал там гражданских, жил с ними, но в конце концов попал в плен, его пытали и убили. Любимая Мантаса смогла вывезти из Мариуполя не только тело мужа, но и материалы, которые он там снял. Друзья, коллеги деликатно сложили вместе снятые кадры и сделали из этого фильм. Последний фильм Мантаса", — прокомментировала она решение жюри.

Основную премию "Золотой глаз" получил фильм индийского режиссера Шонака Сена "Все дышащее".

Андрей Водяный
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