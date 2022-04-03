"С камерой в руках". В Мариуполе погиб литовский режиссер-документалист

В осажденном российскими оккупантами Мариуполе погиб литовский кинорежиссер-документалист Мантас Кведаравичюс. Об этом сообщил в Facebook режиссер Виталий Манский.

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"Наш друг, участник Артдокфест, литовский документалист Мантас Кведаравичюс, сегодня был убит в Мариуполе, с камерой в руках, на этой дерьмовой войне зла, против всего мира", – написал Манский.

В 2016 году Кведаравичюс закончил работу над документальным фильмом "Мариуполис", который рассказывает о жизни города. Премьера фильма состоялась на Берлинском международном кинофестивале.

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Наталия Медведева

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