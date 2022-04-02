Пропавший под Киевом фотокорреспондент Макс Левин погиб

1 апреля сотрудники полиции обнаружили погибшего фотографа и документалиста Макса Левина, сообщает Левый берег.

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Макс Левин 13 марта выехал в Вышгородский район на северо-востоке от Киева на собственном автомобиле, чтобы снимать боевые действия. Фоторепортер оставил машину у села Гута Межигорская и в сопровождении военнослужащего Алексея Чернышева направился в сторону села Мощун, где российские оккупанты неоднократно пытались навести понтонную переправу через реку Ирпень.

Позже стало известно, что в районе, где Макс собирался фотографировать, начались боевые действия.

Местонахождение и судьба Алексея Чернышева пока не установлены.

Макс Левин работал для украинских и зарубежных изданий (Левый берег, Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske), вел фотохронику войны России против Украины со времен вторжения оккупантов на Донбассе. Он был среди тех, кому удалось выбраться из Иловайского котла.

У Макса остались четверо сыновей, гражданская жена и престарелые родители.

Редакция LIGA.net выражает глубокие соболезнования семье, друзьям и коллегам журналиста.

Помощь родным погибшего для организации похорон:

Монобанк: 4441114420335646 – Зоряна Стельмах;

ПриватБанк: 5168757403122528 – Інна Варениця.

Сергей Бережной

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