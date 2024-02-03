HBO не будет снимать в сериале "Белый лотос" пророссийского актера Быковича. ОН высказался
Американская телевизионная сеть HBO не будет снимать в третьем сезоне сериала "Белый лотос" Милоша Быковича – сербского актера, поддерживающего нападение РФ. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на заявление актера.
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Быкович заявил, что идет "из-за внешнего давления". Утверждает, что против него "была развернута целенаправленная кампания", и это якобы может "создать тревожный прецедент, омрачающий суть художественной свободы".
Ранее министерство иностранных дел раскритиковало HBO за то, что она приобщила Быковича к главной роли в "Белом лотосе".
"HBO, нормально ли для вас работать с человеком, который поддерживает геноцид и нарушает международное право?", – написала тогда пресс-служба ведомства.
СПРАВКА"Белый лотос" – американский драматический сериал-антология, созданный Майком Уайтом. Сюжет рассказывает о посетителях комплекса. С каждым днем идеальные путешественники, веселые сотрудники отеля и само идиллическое место становятся все сложнее. Первый и второй сезоны разворачиваются на Мауи и Сицилии соответственно. Сериал получил положительную реакцию критиков. Он вошел в список десяти лучших программ 2021-го и 2022 годов Американского института кино и получил различные награды, в том числе 14 премий "Эмми" и два "Золотых глобуса".
- Ровно за год до полномасштабного российского вторжения в Украину Быкович получил российское гражданство. Кроме того, президент России Владимир Путин лично наградил его медалью Пушкина — за вклад в российское искусство и культуру.
- Актер публично поддерживал Россию в ее политике после вторжения в Украину и снимался в оккупированном Крыму. В частности, в интервью он заявил, что в Крыму живут россияне, а также "местные жители присоединились сами к России через референдум".