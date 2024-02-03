HBO не зніматиме в серіалі "Білий лотос" проросійського актора Биковича. Він висловився

Мілош Бикович (Фото: Instagram)

Американська телевізійна мережа HBO не зніматиме в третьому сезоні серіалу "Білий лотос" Мілоша Биковича - сербського актора, який підтримує напад РФ. Про це повідомляє газета The New York Times з посиланням на заяву актора.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Бикович заявив, що йде "через зовнішній тиск". Стверджує, що проти нього "була розгорнута цілеспрямована кампанія", і це нібито може "створити тривожний прецедент, який затьмарює суть мистецької свободи".

Раніше міністерство закордонних справ розкритикувало HBO за те, що вона долучила Биковича до головної ролі в "Білому лотосі".

"HBO, чи нормально для вас працювати з людиною, яка підтримує геноцид і порушує міжнародне право?", – написала тоді пресслужба відомства.

ДОВІДКА "Білий лотос" — американський драматичний серіал-антологія, створений Майком Вайтом. Сюжет розповідає про відвідувачів комплексу. З кожним днем ідеальні мандрівники, веселі співробітники готелю та саме ідилічне місце стають дедалі складнішими. Перший і другий сезони розгортаються на Мауї та Сицилії відповідно. Серіал отримав позитивну реакцію критиків. Він увійшов до списку десяти найкращих програм 2021-го та 2022 років Американського інституту кіно та отримав різні нагороди, зокрема 14 премій "Еммі" та два "Золоті глобуси". "Білий лотос" — американський драматичний серіал-антологія, створений Майком Вайтом. Сюжет розповідає про відвідувачів комплексу. З кожним днем ідеальні мандрівники, веселі співробітники готелю та саме ідилічне місце стають дедалі складнішими. Перший і другий сезони розгортаються на Мауї та Сицилії відповідно. Серіал отримав позитивну реакцію критиків. Він увійшов до списку десяти найкращих програм 2021-го та 2022 років Американського інституту кіно та отримав різні нагороди, зокрема 14 премій "Еммі" та два "Золоті глобуси".