HBO не зніматиме в серіалі "Білий лотос" проросійського актора Биковича. Він висловився
Американська телевізійна мережа HBO не зніматиме в третьому сезоні серіалу "Білий лотос" Мілоша Биковича - сербського актора, який підтримує напад РФ. Про це повідомляє газета The New York Times з посиланням на заяву актора.
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Бикович заявив, що йде "через зовнішній тиск". Стверджує, що проти нього "була розгорнута цілеспрямована кампанія", і це нібито може "створити тривожний прецедент, який затьмарює суть мистецької свободи".
Раніше міністерство закордонних справ розкритикувало HBO за те, що вона долучила Биковича до головної ролі в "Білому лотосі".
"HBO, чи нормально для вас працювати з людиною, яка підтримує геноцид і порушує міжнародне право?", – написала тоді пресслужба відомства.
ДОВІДКА"Білий лотос" — американський драматичний серіал-антологія, створений Майком Вайтом. Сюжет розповідає про відвідувачів комплексу. З кожним днем ідеальні мандрівники, веселі співробітники готелю та саме ідилічне місце стають дедалі складнішими. Перший і другий сезони розгортаються на Мауї та Сицилії відповідно. Серіал отримав позитивну реакцію критиків. Він увійшов до списку десяти найкращих програм 2021-го та 2022 років Американського інституту кіно та отримав різні нагороди, зокрема 14 премій "Еммі" та два "Золоті глобуси".
- Рівно за рік до повномасштабного російського вторгнення в Україну Бикович отримав російське громадянство. Окрім цього, президент Росії Володимир Путін особисто нагородив його медаллю Пушкіна — за внесок у російське мистецтво та культуру.
- Актор публічно підтримував Росію в її політиці після вторгнення в Україну та знімався в окупованому Криму. Зокрема, в інтервʼю він заявив, що в Криму живуть росіяни, а також "місцеві жителі приєдналися самі до Росії через референдум".