Кандидат от Украины на Евровидении-22 – Alina Pash с песней "Тени забытых предков"

Представлять Украину на конкурсе Евровидение 2022 будет закарпатская певица Alina Pash. В финале конкурсного отбора ее песня "Тени забытых предков" набрала наибольшее количество баллов – восемь баллов от жюри и семь баллов от зрителей, всего пятнадцать.

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Второе и третье места заняли Kalush Orchestra (четырнадцать баллов – шесть от жюри и восемь от зрителей) и Wellboy (тринадцать баллов – семь от жюри и шесть от зрителей).

Специалисты отмечают, что в творчестве Alina Pash объединены хип-хоп, RnB и народные мотивы. Песня "Тени забытых предков" (название отсылает к классической повести Коцюбинского), написанная ею специально для Евровидения, намеренно выделяется из привычного для нее стиля. Исполнительница подчеркивает, что это песня о судьбе не отдельного человека, а всего народа Украины. Певица также была лауреатом премии Евросоюза для молодых музыкантов Music Moves Europe Awards 2022. Для участников украинских отборочных туров Евровидения стал традицией "тест на патриотизм". Alina Pash, как выяснилось, уже после 2014 года выступала в оккупированном Крыму и ездила в Москву. Певица заявляет, что это не противоречит ее патриотической позиции. "У меня четкая позиция – у нас 8 лет идет война, Россия – агрессор, Крым – это Украина. Это не обсуждается. И ездила я в Украину", – сказала Alina Pash про поездку в Крым. Международный песенный конкурс Евровидение 2020 в нидерландском Роттердаме был отменен из-за пандемии коронавируса.

На Евровидении 2021 Украину представляла группа GO_A с песней "Шум".

Сергей Бережной

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