Киеву хотят вернуть украденную в 1943-м картину "Влюбленная пара"

Иллюстрация: justice.gov

Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк собирается передать Украине картину, похищенную нацистами во время Второй мировой войны из музея в Киеве. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Картину "Влюбленная пара" (еще известна как "Семейный потрет" или "Влюбленный взгляд") художника Пьера Луи Гудро украли из музея Ханенко примерно в 1943 году, после чего она многие годы считалась пропавшей.

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В 1993 году торговец антиквариатом купил полотно в Миссури и передал в аукционный дом в Нью-Йорке, а в начале 2013-го его выставили на аукционе в Нью-Йорке.

Выяснилось, что долгое время после Второй мировой картина была в частной коллекции в Лондоне, позднее ее перепродали в Америку, штат Массачусетс.

Иллюстрация - justice.gov (нажмите, чтобы уваеличить):

Размеры картины - 59,7 на 77,5 см, стартовая цена была указана на уровне $5000.

В итоге прокуратура и ФБР открыли уголовное производство с требованием исключить полотно из лотов на продажу и вернуть его в Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко в Киеве.

"У нашего Управления долгая история исправления несправедливости, независимо от того, как давно было совершено преступление. Сегодняшние наши действия - пример неизменной приверженности принципу, чтобы предметы искусства, похищенные нацистами более 75 лет назад, были возвращены их законным владельцам", - заявил прокурор Манхэттена Джеффри Берман.

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