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18.01.2019, 09:47

В Токио нашли рисунок Бэнкси. Или не Бэнкси — фото граффити

В Токио нашли рисунок Бэнкси. Или не Бэнкси — фото граффити - Фото
Фото: twitter.com/ecoyuri

Столичный губернатор Юрико Коике сфотографировалась на фоне граффити и написала, что это может быть "подарок для Токио" от британского художника

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На одной из монорельсовых станций в центре Токио обнаружен небольшой рисунок, который вполне может быть работой всемирно известного андерграунд-художника Бэнкси из Великобритании. Об этом со ссылкой на местных чиновников пишет служба Би-би-си.

Иллюстрация напоминает известное граффити Бэнкси "Крыса с зонтиком": в Токио изображен грызун с чемоданом и с зонтом.

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Неясно, когда рисунок появился на двери станции Хиноде, но ее работники говорят, что давно знали о нем. О то том, что это может быть работа мировой знаменитости, им рассказали местные жители.

Фото: twitter.com/ecoyuri

Дверь сняли и забрали на хранение, чтобы не повредить рисунок. Власти сейчас пытаются разузнать, на самом ли деле это дело рук Бэнкси, или же такой "автограф" оставил кто-то из его подражателей.

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Неизвестно, кто скрывается за фигурой Бэнкси. Ранее СМИ предположили, что это основатель музыкальной группы Massive Attack Роберт "3D" Дель Ная. В британском городе Кингстон-апон-Халл сняли на видео мужчину, который, возможно, и есть Бэнкси.

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Теги: япония, картина, художник, бэнкси, иллюстрация
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