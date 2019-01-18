В Токио нашли рисунок Бэнкси. Или не Бэнкси — фото граффити

Фото: twitter.com/ecoyuri

На одной из монорельсовых станций в центре Токио обнаружен небольшой рисунок, который вполне может быть работой всемирно известного андерграунд-художника Бэнкси из Великобритании. Об этом со ссылкой на местных чиновников пишет служба Би-би-си.

Иллюстрация напоминает известное граффити Бэнкси "Крыса с зонтиком": в Токио изображен грызун с чемоданом и с зонтом.

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Неясно, когда рисунок появился на двери станции Хиноде, но ее работники говорят, что давно знали о нем. О то том, что это может быть работа мировой знаменитости, им рассказали местные жители.

Фото: twitter.com/ecoyuri

Дверь сняли и забрали на хранение, чтобы не повредить рисунок. Власти сейчас пытаются разузнать, на самом ли деле это дело рук Бэнкси, или же такой "автограф" оставил кто-то из его подражателей.

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Неизвестно, кто скрывается за фигурой Бэнкси. Ранее СМИ предположили, что это основатель музыкальной группы Massive Attack Роберт "3D" Дель Ная. В британском городе Кингстон-апон-Халл сняли на видео мужчину, который, возможно, и есть Бэнкси.