Кино. Стала известна дата выхода продолжения фильма "Аквамен"

Аквамен (фото - скриншот видео)

Кинокомпания Warner Bros. обнародовала дату мировой премьеры продолжения американского супергеройского фильма "Аквамен". Об этом сообщает Variety.

"Аквамен 2" выйдет на экраны 16 декабря 2022 года.

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Режиссер первой части Джеймс Ван станет продюсером ленты вместе с Питером Сафраном. Дэвид Лесли Джонсон-МакГолдрик и Уилл Билл напишут сценарий фильма.

Кроме того узвестно, что телезрители на экаранах снова увидят актера Джейсона Момоа, который сыграл главного героя. Его коллегами по съемочной площадке станут Эмбер Херд, Николь Кидман, Уиллем Дефо и другие.

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