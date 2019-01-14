Блокбастер "Аквамен" бьет рекорды кассовых сборов

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Супергеройский фильм киновселенной DC уже вошел в пятерку самых кассовых релизов 2018 года

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Мировые кассовые сборы американского супергеройского фильма "Аквамен" киностудии Warner Bros. Pictures, снятого по комиксам DC, превысили $1 млрд. Об этом сообщает Deadline.

В США фильм собрал $287,86 млн. В других странах лента заработала уже $732,4 млн. 

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"Аквамен" стал первым проектом, входящим в киновселенную DC, которому удалось преодолеть рубеж в миллиард. Ранее такие кассы были только у фильмов режиссера Кристофера Нолана - "Темный рыцарь" и "Темный рыцарь 2: Возрождение легенды".

Кроме того, "Аквамен" вошел в пятерку самых кассовых релизов 2018 года, в числе которых "Мстители: Война бесконечности", "Черная пантера", "Мир Юрского периода 2" и "Суперсемейка 2".

В фильме идет речь о возвращении Аквамена в подводное царство после событий "Лиги Справедливости". По сюжету, сводный брат супергероя объявляет войну жителями суши. Аквамен должен сразиться с ним, чтобы предотвратить этот конфликт.

Режиссером фильма выступил Джеймс Ван ("Заклятие"). Главные роли исполнили Джейсон Момоа ("Игра престолов") и Эмбер Херд ("Ананасовый экспресс"). Также в картине появились актеры Уиллем Дефо, Николь Кидман, Дольф Лундгрен и Патрик Уилсон.

Съемки "Аквамена" завершились еще в октябре 2017 года, но обилие спецэффектов усложнило его производство. 

Смотрите также: Трейлер "Аквамена" посмотрели более 9 млн человек: видео

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Теги: прокат, кино, прибыль, фильм, кассовые сборы, Аквамен, кинопрокат
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