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11.02.2019, 06:20

На Berlinale призвали освободить Олега Сенцова: фото

На Berlinale призвали освободить Олега Сенцова: фото - Фото
Олег Сенцов (фото - УФСИН)

Авторы фильма "Мистер Джонс", посвященного Голодомору, призвали освободить украинских политзаключенных, которых удерживает Россия

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На кинофестивале Berlinale авторы фильма "Гарет Джонс" перед премьерным показом ленты призвали освободить украинского режиссера Олега Сенцова и других политзаключенных, содержащихся в России. Об этом сообщает Укринформ.

"Просматривая этот фильм, я думала о нашем коллеге Олеге Сенцове, украинском режиссере, и о его соотечественниках, политзаключенных, содержащихся в России. Мы думали о них, когда создавали этот фильм. Мы о них не забудем", - сказала режиссер фильма Агнешка Холланд.



Фото: EPA
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Перед началом показа команда фильма провела флешмоб прямо на Красной дорожке фестиваля с плакатами FreeSentsov и Freedom of speech is not a crime, портретами Сенцова. К флешмобу присоединились украинские активисты.

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Теги: война, Крым, Олег Сенцов, Berlinale, кино, Гарет Джонс
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