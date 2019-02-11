На Berlinale призвали освободить Олега Сенцова: фото

Олег Сенцов (фото - УФСИН)

На кинофестивале Berlinale авторы фильма "Гарет Джонс" перед премьерным показом ленты призвали освободить украинского режиссера Олега Сенцова и других политзаключенных, содержащихся в России. Об этом сообщает Укринформ.

"Просматривая этот фильм, я думала о нашем коллеге Олеге Сенцове, украинском режиссере, и о его соотечественниках, политзаключенных, содержащихся в России. Мы думали о них, когда создавали этот фильм. Мы о них не забудем", - сказала режиссер фильма Агнешка Холланд.



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Фото: EPA

Перед началом показа команда фильма провела флешмоб прямо на Красной дорожке фестиваля с плакатами FreeSentsov и Freedom of speech is not a crime, портретами Сенцова. К флешмобу присоединились украинские активисты.