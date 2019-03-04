Назвали причину смерти вокалиста The Prodigy Кита Флинта

Кит Флинт (фото - epa)

Причиной смерти вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта стало самоубийство. Об этом сообщается в официальном Instagram группы The Prodigy.

"Новости правдивы, не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит покончил с собой в выходные", - говорится в сообщении.

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4 марта Флинта нашли мертвым в своем доме в британском графстве Эссекс. Музыканту было 49 лет.

Он родился в 1969 году, а в 1990-м создал группу The Prodigy, в составе которой сначала выступал в качестве танцора, а в 1996 году впервые записал сингл как вокалист.

Флинт, кроме музыки, был известен своим экстравагантным внешним видом.

Всемирно известные хиты группы - "Firestater", "Breathe" и другие.