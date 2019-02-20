Названа причина смерти кутюрье Лагерфельда

Карл Лагерфельд (фото - ЕРА)

Всемирно известный немецкий модельер Карл Лагерфельд скончался на 86 году жизни от рака поджелудочной железы. Такую информацию со ссылкой на близкий к дизайнеру источник сообщило британское издание The Mirror.

Как отмечает инсайдер, Лагерфельд не жаловался на боли и вообще старался не распространяться о своей болезни.

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"Карл очень гордился своей подтянутостью и здоровым образом жизни, так что сообщение о раке поджелудочной железы стало настоящим шоком", - рассказал источник.

Лагерфельд в течение десятилетий был креативным директором дома моды Chanel.

Он родился в 1933 году в Гамбурге. В середине 1950-х он переехал в Париж, где учился в школе при синдикате высокой моды, а позже начал сотрудничать с модными домами Chloe и Fendi. С 1983 года - художественный директор дома Chanel. Умер 19 февраля 2019 года.

Фото: instagram.com/karllagerfeld