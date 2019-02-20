Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
20.02.2019, 09:35

Названа причина смерти кутюрье Лагерфельда

Названа причина смерти кутюрье Лагерфельда - Фото
Карл Лагерфельд (фото - ЕРА)

Модельеру было плохо несколько недель перед смертью. В понедельник его срочно увезли в реанимацию парижского госпиталя, а вчера утром он умер.

Реклама
Реклама

Всемирно известный немецкий модельер Карл Лагерфельд скончался на 86 году жизни от рака поджелудочной железы. Такую информацию со ссылкой на близкий к дизайнеру источник сообщило британское издание The Mirror.

Как отмечает инсайдер, Лагерфельд не жаловался на боли и вообще старался не распространяться о своей болезни.

Реклама

"Карл очень гордился своей подтянутостью и здоровым образом жизни, так что сообщение о раке поджелудочной железы стало настоящим шоком", - рассказал источник.

Лагерфельд в течение десятилетий был креативным директором дома моды Chanel.

Он родился в 1933 году в Гамбурге. В середине 1950-х он переехал в Париж, где учился в школе при синдикате высокой моды, а позже начал сотрудничать с модными домами Chloe и Fendi. С 1983 года - художественный директор дома Chanel. Умер 19 февраля 2019 года.

Фото: instagram.com/karllagerfeld

Отправить:
Распечатать:
Теги: смерть, онкология, Chanel, мода, Карл Лагерфельд, кутюрье
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 