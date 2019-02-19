Умер культовый модельер Карл Лагерфельд

Умер известный немецкий модельер и креативный директор Chanel Карл Лагерфельд. Об этом сообщает французская газета Figaro.
Ему было 85 лет, последние несколько недель он болел. Модельера госпитализировали в одну из больниц Парижа.
Причину смерти пока не называют.
Лагерфельд родился в 1933 году в Гамбурге. В середине 1950-х он переехал в Париж, где учился в школе при синдикате высокой моды. Позже начал сотрудничать с модными домами Chloe и Fendi.
С 1983 года Лагерфельд стал художественным директором модного дома Chanel.
5 августа 2016 года на 87-м году жизни умерла французский кутюрье и основательница собственного модного дома Соня Рикель.