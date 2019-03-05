Нобелевскую премию по литературе в этом году будут вручать дважды

Нобелевская премия (фото: nobelprize.org)

В этом году Шведская королевская академия вручит две Нобелевские премии по литературе - за 2018 и 2019 года. Об этом сообщается на сайте премии.

Такое решение принято из-за того, что в прошлом году премию по литературе не вручали в связи с секс-скандалом в жюри.

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Совет директоров Нобелевского фонда счел, что шаги, которые Шведская академия предприняла и собирается предпринять, создадут хорошие возможности для восстановления доверия к Академии как учреждению, присуждающему награды.

В правила Академии были внесены поправки, позволяющие ее членам уйти в отставку. Был уточнен устав и избраны несколько новых членов. Академия также больше не принимает людей, у которых возможен конфликт интересов или в отношении которых ведется уголовное расследование.

Муж шведской поэтессы Катарины Фростенсон, члена Шведской академии с 1992 года, 72-летний фотограф Жан-Клод Арно, был признан виновным в изнасиловании и получил два года тюрьмы. Этот скандал в Шведской академии, которая частично определяет нобелевских лауреатов, отрицательно сказался на Нобелевской премии. Из-за него было принято решение не назначать победителя по литературе в 2018 году.

Кроме того, Фростенсон была обвинена в коррупции за несообщение членам академии о конфликте интересов при распределении субсидий для культурного центра мужа. Некоторые члены академии были вынуждены уйти из учреждения из-за скандала.