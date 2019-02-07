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07.02.2019, 07:50

Оззи Осборн госпитализирован

Оззи Осборн госпитализирован - Фото
Оззи Осборн (фото - EPA)

Солист Black Sabbath госпитализирован с осложнениями после гриппа

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Солист Black Sabbath, культовый музыкант Оззи Осборн госпитализирован после концерта. Об этом сообщает Louder Sound.

Как сообщается, у Осборна обнаружились осложнения после перенесенного недавно гриппа. В частности, ему диагностировали респираторную инфекцию, грозящую перерасти в пневмонию.

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Из-за болезни ему пришлось отменить европейские концерты в рамках тура No More Tours II, который он проводит совместно с другой культовой группой, Judas Priest.

Музыкант принес свои извинения фанатам и Judas Priest и пообещал, что наверстает упущенное.

Вчера сообщалось, что немецкая сеть супермаркетов Aldi выпустила сыры, "посвященные" творчеству легендарных рок-групп 80-х - Guns N’ Roses, Def Leppard. Aldi решил обыграть в названиях сыров названия известных песен этих групп. Один из шести сортов имеет название Sweet Cheddar Of Mine (песня Guns N’ Roses "Sweet Child Of Mine") and Pour Some Gouda On Me (Def Leppard – "Put Some Sugar On Me").

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Теги: музыка, происшествие, культура, Оззи Осборн
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