Оззи Осборн (фото - EPA)

Солист Black Sabbath, культовый музыкант Оззи Осборн госпитализирован после концерта. Об этом сообщает Louder Sound.

Как сообщается, у Осборна обнаружились осложнения после перенесенного недавно гриппа. В частности, ему диагностировали респираторную инфекцию, грозящую перерасти в пневмонию.

Из-за болезни ему пришлось отменить европейские концерты в рамках тура No More Tours II, который он проводит совместно с другой культовой группой, Judas Priest.

Музыкант принес свои извинения фанатам и Judas Priest и пообещал, что наверстает упущенное.

