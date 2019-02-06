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06.02.2019, 09:20

Немецкая сеть супермаркетов выпустила сыр в честь Guns N’ Roses

Немецкая сеть супермаркетов выпустила сыр в честь Guns N’ Roses - Фото
Фото: пресс-служба Aldi

Сеть супермаркетов Aldi выпустила сыры, названные в честь хитов Guns N’ Roses и Def Leppard

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Немецкая сеть супермаркетов Aldi выпустит сыры, "посвященные" творчеству легендарных рок-групп 80-х - Guns N’ Roses, Def Leppard. Об этом сообщает Kerrang!

Издание уточняет, что Aldi решили обыграть в названиях сыров названия известных песен этих групп. Один из шести сортов имеет название Sweet Cheddar Of Mine (песня Guns N’ Roses "Sweet Child Of Mine") and Pour Some Gouda On Me (Def Leppard – "Put Some Sugar On Me").

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Эти сыры появятся в магазинах с 6 февраля.

Бывший вокалист Pink Floyd Дэвид Гилмор продаст на благотворительном аукционе 120 гитар из своей коллекции, чтобы помочь нуждающимся. Среди представленных инструментов разные модели Fender, Telecasters, Stratocasters, Broadcasters и Esquires, а также гитара Black Stratocaster 1969 года, на которой Гилмор играл во время записи альбомов "The Dark Side Of The Moon", "Wish You Were Here", "Animals" и "The Wall".

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Теги: супермаркет, музыка, сыр, Aldi, Guns N’ Roses, Def Leppard
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