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Певица Тина Тернер скончалась в возрасте 83 лет

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2023, 22:02
Певица Тина Тернер скончалась в возрасте 83 лет - Фото
Тина Тернер (Фото - EPA)

Скончалась звезда мировой эстрады Тина Тернер, ей было 83 года. Об этом сообщает CNN.

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Тернер начала карьеру певицы в 1960-х годах. Она записала ряд хитов в стиле R&B в 1960-х и начале 1970-х со своим мужем Айком Тернером. После того как они скандально расстались (муж ее избивал, Тина сбежала от него буквально с 36 центами в кармане), ей пришлось начинать карьеру практически заново.

В 1984 году она триумфально вернулась в хит-парады, выпустив знаменитый альбом Private Dancer.

Тина Тернер стала мировой суперзвездой, ее прозвали "Королевой рок-н-ролла", а ее упорство и история ее успеха сделали ее ролевой моделью для женщин, которые сталкивались с семейным насилием.

Тина Тернер и Мел Гибсон в фильме Безумный Макс 3: Под Куполом Грома (кадр из фильма)

  • 3 апреля 2023 года в возрасте 70 лет скончался знаменитый японский композитор, пианист и продюсер Рюити Сакамото, автор музыки к таким фильмам, как "Последний император", "Маленький будда", "Изгнанник" и другие.
Сергей Бережной
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