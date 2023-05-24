RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Співачка Тіна Тернер померла у віці 83 років

Этот материал также доступен на русском
24.05.2023, 22:02
Співачка Тіна Тернер померла у віці 83 років - Фото
Тіна Тернер (Фото - EPA)

Померла зірка світової естради Тіна Тернер, їй було 83 роки. Про це повідомляє CNN.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Тернер розпочала кар'єру співачки у 1960-х роках. Вона записала низку хітів у стилі R&B у 1960-х та на початку 1970-х зі своїм чоловіком Айком Тернером. Після того, як вони скандально розлучилися (чоловік її бив, Тіна втекла від нього буквально з 36 центами в кишені), їй довелося розпочинати кар'єру практично заново.

У 1984 році вона тріумфально повернулася до хіт-парадів, випустивши знаменитий альбом Private Dancer.

Тіна Тернер стала світовою суперзіркою, її прозвали "Королевою рок-н-ролу", а завзятість та її історія успіху зробили її рольовою моделлю для жінок, які стикалися із сімейним насильством.

Тина Тернер и Мел Гибсон в фильме Безумный Макс 3: Под Куполом Грома (кадр из фильма)

Тіна Тернер вісім разів була лауреаткою премії "Греммі".

  • 3 квітня 2023 року у віці 70 років помер знаменитий японський композитор, піаніст та продюсер Рюїті Сакамото, автор музики до таких фільмів, як "Останній імператор", "Маленький будда", "Вигнанник" та інші.
Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
музиканекрологестрадаТіна Тернер
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 