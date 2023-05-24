Співачка Тіна Тернер померла у віці 83 років

Померла зірка світової естради Тіна Тернер, їй було 83 роки. Про це повідомляє CNN.

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Тернер розпочала кар'єру співачки у 1960-х роках. Вона записала низку хітів у стилі R&B у 1960-х та на початку 1970-х зі своїм чоловіком Айком Тернером. Після того, як вони скандально розлучилися (чоловік її бив, Тіна втекла від нього буквально з 36 центами в кишені), їй довелося розпочинати кар'єру практично заново.

У 1984 році вона тріумфально повернулася до хіт-парадів, випустивши знаменитий альбом Private Dancer.

Тіна Тернер стала світовою суперзіркою, її прозвали "Королевою рок-н-ролу", а завзятість та її історія успіху зробили її рольовою моделлю для жінок, які стикалися із сімейним насильством.

Тіна Тернер вісім разів була лауреаткою премії "Греммі".

3 квітня 2023 року у віці 70 років помер знаменитий японський композитор, піаніст та продюсер Рюїті Сакамото, автор музики до таких фільмів, як "Останній імператор", "Маленький будда", "Вигнанник" та інші.

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