Победитель Евровидения Nemo случайно разбил свой кубок на сцене – видео

Фото: ЕРА/Jessica Gow

Победитель Евровидения-2024, небинарный швейцарский певец Nemo разбил на сцене хрустальный микрофон – награду, полученную от прошлогодней победительницы песенного конкурса Loreen. Видео разлетелось по сети, его публикует Eurovision Insider.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

После объявления результатов Nemo вышел на сцену, где повторно исполнил песню The Code, набравшую больше всего голосов от жюри и аудитории.

На опубликованном видео видно, как исполнитель радуется победе с "микрофоном" в руках. После этого он падает на колени и случайно разбивает награду – она переломилась пополам.

Украинский дуэт alyona alyona и Jerry Heil занял третье место.

Читайте также: alyona alyona и Jerry Heil рассказали о выступлении в первом полуфинале Евровидения-2024