Победитель Евровидения Nemo случайно разбил свой кубок на сцене – видео

Победитель Евровидения-2024, небинарный швейцарский певец Nemo разбил на сцене хрустальный микрофон – награду, полученную от прошлогодней победительницы песенного конкурса Loreen. Видео разлетелось по сети, его публикует Eurovision Insider.

После объявления результатов Nemo вышел на сцену, где повторно исполнил песню The Code, набравшую больше всего голосов от жюри и аудитории.

На опубликованном видео видно, как исполнитель радуется победе с "микрофоном" в руках. После этого он падает на колени и случайно разбивает награду – она переломилась пополам.

🇨🇭 Nemo broke code and trophy as well #Eurovision #Switzerland pic.twitter.com/LXMbS0Wm1P