Переможець Євробачення Nemo випадково розбив свій кубок на сцені – відео

Це сталося після оголошення результатів щорічного пісенного конкурсу

Фото: ЕРА/Jessica Gow

Переможець Євробачення-2024, небінарний швейцарський співак Nemo розбив на сцені кришталевий мікрофон – нагороду, яку він отримав від торішньої переможниці пісенного конкурсу Loreen. Відео розлетілося мережею, його публікує Eurovision Insider.

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Після оголошення результатів Nemo вийшов на сцену, де повторно виконав пісню The Code, яка набрала найбільше голосів від журі та аудиторії.

На опублікованому відео видно, як виконавець радіє перемозі із "мікрофоном" в руках. Після цього він падає на коліна та випадково розбиває нагороду – вона переламалася навпіл.

🇨🇭 Nemo broke the code and the trophy as well#Eurovision #Switzerland pic.twitter.com/LXMbS0Wm1P — Eurovision Insider (@escinsiders) May 11, 2024

Український дует alyona alyona та Jerry Heil посів третє місце.

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