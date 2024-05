Переможець Євробачення Nemo випадково розбив свій кубок на сцені – відео

Переможець Євробачення-2024, небінарний швейцарський співак Nemo розбив на сцені кришталевий мікрофон – нагороду, яку він отримав від торішньої переможниці пісенного конкурсу Loreen. Відео розлетілося мережею, його публікує Eurovision Insider.

Після оголошення результатів Nemo вийшов на сцену, де повторно виконав пісню The Code, яка набрала найбільше голосів від журі та аудиторії.

На опублікованому відео видно, як виконавець радіє перемозі із "мікрофоном" в руках. Після цього він падає на коліна та випадково розбиває нагороду – вона переламалася навпіл.

🇨🇭 Nemo broke the code and the trophy as well#Eurovision #Switzerland pic.twitter.com/LXMbS0Wm1P