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Евровидение: Правительство Британии передает беженцам из Украины 3000 билетов

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2023, 16:06
Евровидение: Правительство Британии передает беженцам из Украины 3000 билетов - Фото
Логотип конкурса Евровидение 2023 в Ливерпуле (Фото - EPA)

Министерство культуры Великобритании заявило, что 3000 билетов на концерты Евровидения будут предоставлены проживающим в стране беженцам из Украины.

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Украинские беженцы могут оставить заявки на получение билетов на все девять конкурсных концертов Евровидения, включая финал.

В пресс-релизе министра культуры Люси Фрейзер сказано, что правительство "намерено сделать так, чтобы украинский народ был в центре этого события".

Пресс-релиз также цитирует посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко, который сказал, что "поддержка Великобританией Украины перед лицом российского вторжения является образцовой и этот жест является еще одним примером такой поддержки".

Полуфиналы конкурса Евровидение 2023 пройдут в Ливерпуле начиная с 9 мая, финальный концерт состоится 13 мая. Традиционный элемент логотипа Евровидения – сердце – в этом году носит цвета флагов Украины и Британии.

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Сергій Бережний
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Великобритания евровидение вадим пристайко беженцы из Украины Евровидение 2023 Люси Фрейзер
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