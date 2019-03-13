Режиссер "Рассказа служанки" снимет фильм по роману Стивена Кинга

Стивен Кинг и Питер Страуб (фото - аккаунт Кинга в Facebook)

Режиссер Майк Баркер, известный работой над сериалом "Рассказ служанки", займется экранизацией романа Стивена Кинга и Питера Страуба "Талисман" о проблеме рака. Кинг подтвердил эту информацию на своей странице в Facebook.

Как сообщает Entertainment Weekly, производством фильма займется студия Amblin Стивена Спилберга, который купил права на съемки сразу после выхода книги.

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Сценарий к фильму напишет Крис Спарлинг ("Погребенный заживо").

Сюжет рассказывает историю мальчика Джеку Сойера, мать которого больна раком. Он научился путешествовать между мирами и отправляется в Долины на поиски талисмана - лекарства для матери.

Книга вышла в 1984 году, а в 2001 году Кинг и Страуб выпустили ее продолжение - роман "Черный дом". Стинг неоднократно говорил, что это трилогия и вероятно выйдет и третья часть.