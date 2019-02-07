Секс-скандал: режиссера "Богемской рапсодии" лишили номинации

Брайан Сингер (скрин из видео)

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) исключила из списка номинантов на премию режиссера "Богемской рапсодии". Об этом пишет Variety.

Такое решении в академии приняли по причине обвинения Брайана Сингера в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним.

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По заявлению BAFTA, режиссера не вернут в список до тех пор, пока с него не снимут все обвинения.

Также сообщается, что фильм "Богемская рапсодия" до сих пор остается в номинации "Лучший британский фильм".

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