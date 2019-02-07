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07.02.2019, 11:30

Секс-скандал: режиссера "Богемской рапсодии" лишили номинации

Секс-скандал: режиссера "Богемской рапсодии" лишили номинации - Фото
Брайан Сингер (скрин из видео)

В Британской киноакадемии заявили, что пока с Брайана Сингера не снимут обвинения в сексуальном насилии, его не вернут в список номинантов

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Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) исключила из списка номинантов на премию режиссера "Богемской рапсодии". Об этом пишет Variety.

Такое решении в академии приняли по причине обвинения Брайана Сингера в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним.

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По заявлению BAFTA, режиссера не вернут в список до тех пор, пока с него не снимут все обвинения.

Также сообщается, что фильм "Богемская рапсодия" до сих пор остается в номинации "Лучший британский фильм".

Смотрите также: Оскар-2019: Киноакадемия объявила номинантов - видео

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Теги: номинация, богемская рапсодия, bafta, Брайан Сингер
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