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14.01.2019, 15:01

Робби Уильямс изводит соседа Джимми Пейджа музыкой Black Sabbath

Робби Уильямс изводит соседа Джимми Пейджа музыкой Black Sabbath - Фото
Робби Уильямс (фото - ЕРА)

Также бывший солист Take That переодевается в Роберта Планта, с которым у Пейджа давно натянутые отношения, и разгуливает в таком виде по его окнами

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Британский певец Робби Уильямс, поссорившись со своим соседом, бывшим гитаристом Led Zeppelin Джимми Пейджем, изводит его, громко включая музыку Black Sabbath, которые были конкурентами Zeppelin. Об этом сообщает ВВС.

Согласно жалобе, полученной администрацией лондонского района Кенсингтон и Челси и подписанной просто именем Джонни, Уильямс и Пейдж поссорились из-за планов бывшего солиста Take That расширить свой дом, построив в нем подземный бассейн.

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Гитарист Led Zeppelin опасается, что строительство может повредить его дому, построенному в 1875 году.

В жалобе говорится, что Уильямс установил акустические системы на улице и включает музыку каждый раз, когда рядом появляется Пейдж. При этом репертуар Уильямса включает основных конкурентов Led Zeppelin в 1970-е годы - Black Sabbath, Deep Purple и Pink Floyd.

Daily Telegraph написала, что, помимо этого, Уильямс переодевается в вокалиста Led Zeppelin Роберта Планта – он надевает парик и засовывает под одежду подушку, имитируя располневшего в последнее время Планта – и в таком виде ходит по саду.

Представитель бывшего солиста Take That назвал обвинения в адрес певца полной бессмыслицей и фантазией.

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Теги: музыка, робби уильямс, джимми пейдж, Led Zeppelin, Black Sabbath
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