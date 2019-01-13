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13.01.2019, 12:41

За худшее описание секса в литературе вручили "Золотой хрен-2018"

За худшее описание секса в литературе вручили "Золотой хрен-2018" - Фото
Люко Дашвар (фото - Facebook)

Премию за самое несуразное описание сексуальной сцены в украинской литературе получила писательница Люко Дашвар

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Вчера, 12 января, украинская писательница, автор романа "Инициация"Люко Дашвар получила премию "Золотой хрен-2018" за худшее описание секса в современной украинской литературе. Об этом говорится в Facebook-аккаунте премии.

".. Пол - вместо постели: до такого блеска вычистили ее собственными телами - радовалась и сияла. Окна - броня: рекламу можно снимать о таких окнах. Двойной стеклопакет, абсолютная звукоизоляция, и то это правда: уже как Тася стонала под Перегудой, а снаружи этого никто не услышал. И хотя Павел справился быстрее, чем ожидал, и не откинулся на спину, как обычно, не закурил, чтобы насладиться расслаблением, которое всегда испытывал после секса, - прижался к раскаленной Тасе: набраться от нее силы, почувствовать способность покорить женщину еще раз. Еще!", - переведенная на русский цитата из книги. 

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Среди номинантов на премию были: Юрий Винничук, Алексадр Денисенко, Петр Крыжановский, Андрей Цаплиенко, Дмитрий Белый, Сергей Мартынюк, Христя Венгринюк и собственно Люко Дашвар.

Также сказано, что Христя Венгирюк одержала победу за худшее описание секса в рассказе "Рождаться и умирать обутым" по результатам читательского голосования.

"Я медленно сняла свою ночную рубашку, голая подошла к незнакомцу и впихнула его нос в свое влажное лоно. Он нюхал так жадно и так долго, как парфюмер, отыскав новый запах", - так описала она интимную сцену в своем рассказе "Вергирюк".

Членами жюри были: журналистка и основательница проекта "Рагу.ли" Татьяна Микитенко, литературные критики Юрий Володарский и Татьяна Трофименко, писательница Анна Маглион и блогера Вероника Новикова.

Как сказано в описании "Золотой хрен" - это награда за худшее описание ("неуместное, грубое, лишенное вкуса") сексуальной сцены в художественных текстах современной литературы.  Первый раз ее вручили в 2017 году. В конкурсе участвуют опубликованные в течение года тексты в любом жанре.

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Теги: премия, секс, писательница, Золотий хрін, люко дашвар, описание сцены секса, худшее описание секса
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