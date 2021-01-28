Самая дорогая картина эпохи Возрождения. На аукционе Sotheby's продали полотно за $92 млн

Один из последних портретов художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли, который оставался в частных руках, продан на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке более чем за $92 млн. Об этом пишет CNN.

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Картина XV века "Портрет молодого человека с медальоном" стала самой дорогой работой художников эпохи Возрождения, когда-либо выставлявшейся на аукционе, и самой ценной работой средневековых мастеров, когда-либо проданных на Sotheby's.

Портрет был создан в конце 1470-х или начале 1480-х годов.

"Эта картина – не просто величайшая картина Боттичелли в частных руках, но и одна из лучших картин эпохи Возрождения, находящихся в частной собственности", – сказал глава отдела живописи Sotheby's Кристофер Апостле.

В сентябре прошлого года на аукцион в В Нью-Йорке на аукцион выставили скелет тиранозавра по прозвищу Стэн.

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Станислав Стороженко

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