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Самая дорогая картина эпохи Возрождения. На аукционе Sotheby's продали полотно за $92 млн

28.01.2021, 20:08
Самая дорогая картина эпохи Возрождения. На аукционе Sotheby's продали полотно за $92 млн - Фото
Портрет молодого человека с медальоном (Фото - Sotheby`s)

Один из последних портретов художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли, который оставался в частных руках, продан на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке более чем за $92 млн. Об этом пишет CNN

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Картина XV века "Портрет молодого человека с медальоном" стала самой дорогой работой художников эпохи Возрождения, когда-либо выставлявшейся на аукционе, и самой ценной работой средневековых мастеров, когда-либо проданных на Sotheby's.

Портрет был создан в конце 1470-х или начале 1480-х годов.

"Эта картина – не просто величайшая картина Боттичелли в частных руках, но и одна из лучших картин эпохи Возрождения, находящихся в частной собственности", – сказал глава отдела живописи Sotheby's Кристофер Апостле. 

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Станислав Стороженко
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аукцион искусство Sotheby's сандро ботичелли

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