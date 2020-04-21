Сегодня в Украине стартует онлайн-фестиваль европейского кино: видео

С сегодняшнего дня в Украине начнется фестиваль европейского кино. За период с 21 по 27 апреля зрителям покажут восемь фильмов известных европейских режиссеров. Анонс фестиваля разместила на Youtube украинская кинокомпания Arthouse Traffic.
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К каждому фильму украинские кинокритики записали свои видеокомментарии. Посмотреть фильмы и комментарии к ним можно будет на официальном сайте фестиваля.
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