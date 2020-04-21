Сегодня в Украине стартует онлайн-фестиваль европейского кино: видео

Скриншот с видеозаписи (источник - eurofest.org.ua)

С сегодняшнего дня в Украине начнется фестиваль европейского кино. За период с 21 по 27 апреля зрителям покажут восемь фильмов известных европейских режиссеров. Анонс фестиваля разместила на Youtube украинская кинокомпания Arthouse Traffic.

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К каждому фильму украинские кинокритики записали свои видеокомментарии. Посмотреть фильмы и комментарии к ним можно будет на официальном сайте фестиваля.

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5 апреля в студии Disney обнародовали новые даты премьер своих фильмов.

15 апреля киностудия Liongsate сообщила, что с 17 апреля они планируют показывать на Youtube свои самые популярные фильмы.

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