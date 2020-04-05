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Disney назвала новые даты премьер своих фильмов

Disney назвала новые даты премьер своих фильмов - Фото
Скриншот видео Disney/Youtube
05.04.2020, 08:08

В студии Disney обнародовали новые даты выхода в прокат фильмов, которые не смогли вовремя выйти из-за пандемии коронавируса

Студия Disney назвала новые даты выхода фильмов, релиз которых был отложен из-за коронавирус. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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Премьеру "Мулан" перенесли на июль, фильм "Черная вдова" планируют показать в ноябре, а премьера "Круиза по джунглям" отложена на год.

Отмечается, что студия приняла решение выпустить фильм "Артемис Фаул" непосредственно в сервисе Disney +, без выхода в кинотеатрах. Вместе с тем, для большинства своих фильмов Disney выбрала традиционный путь релиза.

Новые даты выхода фильмов Disney:

"Мулан" - 24 июля;

"Черная вдова" - 6 ноября;

"Вечные" - 12 февраля 2021 года;

"Круиз по джунглям» - 30 июля 2021 года;

"Доктор Стрэндж 2" - 5 ноября 2021 года;

"Тор: Любовь и гром" - 18 февраля 2022 года;

"Черная пантера 2" - 6 мая 2022 года;

"Капитан Марвел 2" - 8 июля 2022 года.

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Наталия Медведева
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