Cirque du Soleil провел бесплатную трансляцию для тех, кто в самоизоляции: видео

Цирк Cirque du Soleil вчера, 3 апреля, провел в Youtube бесплатную трансляцию специального выступления для поклонников, чтобы они могли посмотреть любимые номера, не выходя из дома.
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За день видео собрало 2,7 млн просмотров.
"Сейчас более, чем когда-либо, мы хотим внести свой маленький вклад в то, чтобы распространять радость, даже издалека, прямо в ваши безопасные убежища", - говорится в заявлении на сайте цирка.
Из-за пандемии коронавируса, цирк вынужден был временно уволить 95% персонала, или 4679 человек. Цирку пришлось остановить выступления, поскольку во многих странах и городах введены ограничения на собрания людей.
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В компании назвали это решение очень тяжелым, но сокращение сотрудников - единственный способ пережить кризис, заявил президент и СЕО цирка Дэниэл Ламар.
Предыдущая бесплатная трансляция состоялась 27 марта, видео также опубликовано в Youtube, оно собрало почти 7 млн просмотров:
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