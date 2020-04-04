Cirque du Soleil провел бесплатную трансляцию для тех, кто в самоизоляции: видео

Цирк Cirque du Soleil вчера, 3 апреля, провел в Youtube бесплатную трансляцию специального выступления для поклонников, чтобы они могли посмотреть любимые номера, не выходя из дома.

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За день видео собрало 2,7 млн просмотров.

"Сейчас более, чем когда-либо, мы хотим внести свой маленький вклад в то, чтобы распространять радость, даже издалека, прямо в ваши безопасные убежища", - говорится в заявлении на сайте цирка.

Из-за пандемии коронавируса, цирк вынужден был временно уволить 95% персонала, или 4679 человек. Цирку пришлось остановить выступления, поскольку во многих странах и городах введены ограничения на собрания людей.

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В компании назвали это решение очень тяжелым, но сокращение сотрудников - единственный способ пережить кризис, заявил президент и СЕО цирка Дэниэл Ламар.

Предыдущая бесплатная трансляция состоялась 27 марта, видео также опубликовано в Youtube, оно собрало почти 7 млн просмотров:

15 и 16 февраля Cirque du Soleil выступал в Киеве.

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