У лидера Megadeth рак

Дейв Мастейн (фото - EPA)

У вокалиста и гитариста культовой американской трэш-метал-группы Megadeth Дэйва Мастейна обнаружили рак горла. Об этом он сам сообщил в Facebook.

По словам 57-летнего музыканта, у врачей уже есть план лечения и они на 90% уверены в успехе терапии. Лечение уже началось.

Из-за случившегося Megadeth отменили большинство концертов, запланированных на этот год, но продолжит работу над новым альбомом.

Мастейн был гитаристом группы Metallica, а затем в 1983 году основал Megadeth. Считается одним из лучших метал-гитаристов в мире.

Ранее сообщалось, что американская певица Мадонна выпустила новый альбом - Madame X. Это ее первый альбом за четыре года. С одной из песен с новой пластинки Мадонна выступила в финале песенного конкурса Евровидение-2019 в мае.