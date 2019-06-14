Музыка. Мадонна выпустила новый альбом - впервые за 4 года

Мадонна (фото - EPA)

Американская певица Мадонна выпустила новый альбом "Madame X". Это ее первый альбом за четыре года. Об этом сообщает издание Pitchfork.

"Madame X" - 14-ый студийный альбом певицы, над которым она начала работать в январе 2018-го. В него вошло 15 песен. С одной из них Мадонна выступила в финале песенного конкурса Евровидение-2019 в мае.

До этого звезда делилась клипом на песню "Crave" из нового альбома, в котором она снимается в роли Жанны д'Арк.

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