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14.06.2019, 17:48

Музыка. Мадонна выпустила новый альбом - впервые за 4 года

Музыка. Мадонна выпустила новый альбом - впервые за 4 года - Фото
Мадонна (фото - EPA)

Певица работала над новым альбомом с января 2018-го

Американская певица Мадонна выпустила новый альбом "Madame X". Это ее первый альбом за четыре года. Об этом сообщает издание Pitchfork.

"Madame X" - 14-ый студийный альбом певицы, над которым она начала работать в январе 2018-го. В него вошло 15 песен. С одной из них Мадонна выступила в финале песенного конкурса Евровидение-2019 в мае. 

До этого звезда делилась клипом на песню "Crave" из нового альбома, в котором она снимается в роли Жанны д'Арк.

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Теги: музыка, мадонна, альбом, Madame X
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